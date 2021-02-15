8 مكاسب للعين بعد الفوز على الشارقة في قمة الجولة 16

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استعاد فريق العين كبرياءه بفوزه الثمين على الشارقة 2-1، أول من أمس، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، وحصد مكاسب مهمة أبرزها مصالحة جمهوره، العودة إلى سكة الانتصارات ومداواة جراحه بعد سلسلة نتائج سلبية في الفترة الماضية، بجانب أن الفريق دخل صراع المنافسة على اللقب بقوة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، وقفز إلى المركز الرابع بدلاً من السادس.

وأثبت الحرس القديم للعين مثل المدافع محمد أحمد، وكذلك الحارس خالد عيسى الذي غاب عن صفوف الفريق في مباراتي خورفكان وشباب الأهلي الأخيرتين بداعي الإصابة، بجانب أحمد برمان قدرتهم على تغيير صورة الفريق.

وأعاد الانتصار الثقة لمدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كذلك ثقة إدارة النادي به، بعدما كان مهدداً بقوة للرحيل عن الفريق في حال تعثر العين في هذه المباراة.

ويُعد المحترف الياباني شويا ناكاجيما، الذي ظهر للمرة الأولى بقميص العين ولعب بديلاً في الشوط الثاني أحد أبرز مكاسب العين أيضاً في هذه المباراة، بعدما أسهم عقب دخوله في الدقيقة «61» في هدف الفوز الذي سجله لابا كودجو.

من جهته، قال مدرب العين في مؤتمر صحافي: «ناكاجيما التحق بالفريق في وقت صعب جداً مع وجود فيروس كورونا، ولم يشترك مع الفريق في التدريبات، لكن طلبنا منه القدوم ومحاولة مساعدتنا فشارك في المباراة، وكان سبباً في الفوز».

مكاسب العين

1- استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة النتائج السلبية.

2 - دخول صراع المنافسة على اللقب.

3 - برهن الحرس القديم على قدرتهم على العطاء.

4 - مصالحة الجمهور الغاضب من تراجع النتائج.

5 - اللاعب يحيى نادر بعد هدفه الفريد.

6 - عودة الثقة للمدرب بيدرو إيمانويل.

7- ظهور أول مميز للياباني ناكاجيما.

8 - كسر عقدة تفوق الشارقة على العين في الفترة الأخيرة.

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