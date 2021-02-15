13 ميدالية إماراتية في ختام دولية «مسبار الأمل» لقوى أصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور - دبي

رفع نجوم المنتخب الوطني لأصحاب الهمم غلتهم إلى 13 ميدالية ملونة (ست فضيات وسبع برونزيات)، في ختام النسخة الـ12 من بطولة «فزاع الدولية» لقوى أصحاب الهمم، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، وحملت مسمى «مسبار الأمل»، وجاءت ضمن سلسلة بطولات «الجائزة الكبرى» كمحطة ختامية مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، ونافس على ألقابها 600 رياضي، مثلوا منتخبات 63 دولة.

وسجلت منافسات اليوم الختامي إضافة ميداليتين ملونتين، عن طريق كل من لاعب المنتخب علي عبادي، الذي توج بفضية مسابقة رمي القرص لفئة «إف 37»، واتبعت بفوز إنصاف النعيمي ببرونزية دفع الجلة في فئة «إف 34».

وشهدت منافسات اليوم الختامي مشاركة الفرنسية ماري آميلي، التي تخلت عن رئاسة اللجنة البارالمبية في بلادها بطموح المشاركة في دبي، وانتزاع رقم مؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد فوزها بذهبية مسابقة الوثب الطويل.

وقالت آميلي لـ«الإمارات اليوم»: «الوجود ضمن صفوف المنتخب يمثل السعادة التي أبحث عنها، بعيداً عن المناصب الإدارية».

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