العين يهزم الشارقة 2-1.. هدف "نادر" يقلب موازين دوري الخليج العربي

المصدر: منصور السندي- الشارقة

استعاد العين نغمة الإنتصارات مجددا بفوز ثمين حققه على مضيفه الشارقة المتصدر للدوري، محولا تأخره في بهدف إلى إنتصار بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء القمة الذي جمع الفريقين اليوم السبت على استاد الشارقة ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وباتت صدارة الشارقة مهددة بقوة لصالح منافسه الجزيرة، بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة ليتلقى بذلك الخسارة الثانية في الدوري.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق البرازيلي كايو لوكاس الذي ظهر خلال المباراة بتسريحة شعر جديدة في الدقيقة " 10" مستغلا تمريرة إيغور كورنادو.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن لاعب العين يحى نادر من إعادة فريقه إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل من تسديدة صاروخية قوية " 47" من خارج منطقة الجزاء بمجهود فردي رائع مسجلا أجمل أهداف الموسم في الدوري الإماراتي.

ونجح مهاجم العين التوغولي لابا كودجو في تسجيل الهدف الثاني" 72" من هجمة قادها في البداية اللاعب البديل الياباني ناكاجيما في أول ظهور له بقميص العين.

وجاء فوز العين الباهر بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جمهوره كان آخرها خسارته أمام شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الماضية.

ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة متقدما للمركز الرابع بدلا من السادس.

وقدم العين بهذا الفوز الغالي هدية كبيرة لمنافسي الشارقة على الصدارة لاسيما الجزيرة الذي يحل في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة وسيتصدر الدوري بفارغ الأهداف حال فوزه على اتحاد كلباء في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم غد الأحد .

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