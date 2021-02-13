شباب الأهلي يسعى إلى دخول «المربع الذهبي» من بوابة الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة، عندما يلتقي الوحدة في افتتاح الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، الساعة 5:30 على استاد راشد في دبي، إذ يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز السابع في البطولة، والاقتراب في الوقت نفسه من المركز الرابع. وكان الفريقان تعادلا ذهاباً بنتيجة 1-1.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، خصوصاً أن الفريق يعيش أفضل فتراته منذ بداية الموسم الحالي، إذ حقق الفوز في آخر ثلاث جولات بالدوري على النصر وكلباء والعين، كما حقق لقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة، بينما اقترب من التأهل لنهائي كأس الخليج العربي. ومن شأن الفوز، اليوم، أن يجعل شباب الأهلي رابعاً بـ28 نقطة، كون لديه حالياً 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر الرابع، الذي يلعب غداً أمام الوصل.

في المقابل، يسعى الوحدة إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعادل مع الشارقة في الجولة الماضية، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 23 نقطة، متساوياً مع الوصل بالرصيد نفسه في المركز السابع.

ويواجه المدرب الصربي رازوفيتش صعوبات عدة، بالنسبة إلى تشكيلة الفريق التي ستشهد غيابات مؤثرة، خصوصاً في الهجوم، من خلال الوافد الجديد، السوري عمر خريبين، بداعي الإصابة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الكونغولي مبوكو، إذ سيعتمد على خليل إبراهيم وطحنون الزعابي.

من جهته، قال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، في مؤتمر صحافي، إن «النتائج الإيجابية لشباب الأهلي، في الفترة الأخيرة، أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين». وتابع: «الأمر الجيد أن الفريق يؤدي بنسق متصاعد بالمباريات السابقة، ويجب أن نواصل على المنوال ذاته، ونسعى لمزيد من التطوير».

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