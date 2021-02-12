ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نهائي «ماسترز البولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصل بطولة الأساتذة «الماسترز 2021» للبولو اليوم إلى مرحلتها الختامية مع إقامة المباراة النهائية بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفي مواجهة فريق باتستوني بقيادة رجا أبوالجيبين، وتقام المباراة التي يتنافس فيها الفريقان في كأس شركة النهضة للمقاولات، الساعة الرابعة عصراً، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

وتسبقها مباراة ترضية بين «بن دري» و«التاميرا»، بينما يسدل الستار على البطولة غداً من خلال مباراتين: الأولى بين السابع والثامن في الترتيب، والثانية بين الثالث والرابع.

وفي مباراة سابقة فاز بن دري على منافسه انكورا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف.

وفي الثانية فاز التاميرا على منافسه «عالم» بـ11 هدفاً، حيث سيطر التاميرا على مجريات اللعب، وظل متقدماً على منافسه من بداية المباراة وحتى نهايتها.

فريق الإمارات يلتقي «باتستوني» الرابعة عصر اليوم على ملاعب نادي الحبتور.

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