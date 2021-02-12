350 ألف درهم جوائز كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ويشارك في البطولة نخبة فرسان من 18 دولة عربية وأجنبية وأوروبية، ورصدت اللجنة المنظمة أكثر من 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين وأصحاب المراكز الأولى، ويقدر عدد الخيول بنحو 250 خيلاً، وبمشاركة 180 فارساً وفارسة من: الإمارات، البحرين، بيلاروسيا، بوليفيا، كندا، الدنمارك، مصر، المملكة المتحدة، بولندا، أيرلندا، إيطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، النرويج، فلسطين، روسيا، سورية.

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فارساً وفارسة يشاركون في منافسات الكأس الدولية من فئة النجمتين.

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