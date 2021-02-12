اتحاد الطائرة يجتمع الإثنين المقبل.. و«سيناريوهان» لتنظيم الانتخابات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يعقد اتحاد الطائرة اجتماعاً حاسماً، الإثنين المقبل، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة رئيس الاتحاد، يوسف الملا، لمناقشة قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بإلغاء الانتخابات، بعد أن منح نادي البطائح صفة «عامل» يحق له الدفع بمرشحين في الانتخابات والتصويت، بعكس القرار الذي كان أصدره الاتحاد بمنح البطائح إلى جانب كلباء، المدام، الذيد ومليحة صفة «المساند». وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «أمام مجلس إدارة الاتحاد الحالي سيناريوهان: أولهما الدعوة لعقد جمعية عمومية يتم خلالها إنشاء نظام أساسي، ومن ثم الانتخابات، والثاني عمومية تتم فيها الموافقة على الاحتكام للنظام الأساسي المعمول به في الهيئة العامة للرياضة، ثم عقد الانتخابات على أن يكلف الاتحاد الجديد بوضع النظام الأساسي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news