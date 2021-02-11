مدرب خورفكان: علينا الاستفادة من ملعبنا والفوز على بني ياس

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

طالب مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي لاعبي فريقه بضرورة استثمار إقامة مباراة بني ياس على ارض خورفكان بعد غد ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي وتحقيق الفوز لتعزيز موقف الفريق في ترتيب فرق البطولة. وقال كايو في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: اوصيت اللاعبين بضرورة الاستفادة من ملعبنا لتحقيق الفوز، وثقتي كبيرة بهم لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة امام النصر، والتي اعتقد انها غير مستحقة.

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