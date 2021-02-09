نهائي مبكر بين الإمارات و«إيه إم» في بطولة الماسترز للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد بطولة الماسترز للبولو (8 جول)، عصر اليوم، مباراتين ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، فيلتقي فريق الإمارات مع نظيره «إيه إم» في مباراة أشبه بنهائي مبكر للبطولة في الثانية والنصف بعد الظهر، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً، وتجمع بين فريقي باتستوني ولابيرتا.

وكان اليوم الافتتاحي قد شهد أربع مباريات، نجح خلالها فريق الإمارات في الفوز على منافسه فريق بن دري 8-6، بعد مباراة سريعة ومثيرة، شهد شوطها الأول التعادل 2-2، حيث سجل هدفي بن دري محمد بن دري، فيما سجل هدفي الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبنيامين بانيللو، ثم تقدم الإمارات عن طريق راشد العبار، لينجح في إنهاء الشوط الثاني بتقدمه 5-3.

وفي الشوط الثالث، أضافت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هدفين متتاليين، لترفع رصيد فريقها إلى سبعة أهداف، فيما أضاف جريجوريو جيلوسي هدفين مماثلين لفريق بن دري، وفي الشوط الرابع والأخير نجح كل فريق في إضافة هدف واحد، لتنتهي المباراة بفوز فريق الإمارات.

وفاز فريق باتستوني على فريق التاميرا 6-4، وقادت الشيخة عليا آل مكتوم فريقها «إيه إم» للفوز في المباراة الافتتاحية على فريق انكورا 9-4، وفاز فريق لابيرتا على عالم 10-6.

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