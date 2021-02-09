«الوصافة» تغري مليحة وشباب الأهلي في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

يحل فريق مليحة في السابعة والنصف مساء اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء يجمع الفريقين ضمن افتتاح الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام لكرة اليد، ويبحثان فيه عن وصافة الترتيب العام، في ظل طموحات مشروعة لمليحة (19 نقطة) للحفاظ على مركزه الثاني، وهو الطموح نفسه لـ«فرسان دبي»، الذي يأمل خطف النقاط الثلاث للمباراة الكفيلة بمنحهم المركز الثاني والنقطة 21.

كما تشهد الجولة، وفي التوقيت ذاته، مواجهة سهلة نسبياً للشارقة المتصدر مع الوحدة، في مباراة يبحث خلالها «الملك» عن مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، وتعزيز المركز الأول الحالي برصيد 21 نقطة، فيما يطلبها «العنابي» صاحب المركز الثامن (11 نقطة)، بشعار إلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر، والتقدم خطوة على سلم الترتيب.

وتسبق هاتين المباراتين، في السابعة، مواجهتان لحساب الجولة ذاتها، تحملان عنوان تحسين المواقع على سلم الترتيب، حين يستقبل النصر السادس برصيد 15 نقطة، نظيره دبا الحصن صاحب المركز العاشر برصيد تسع نقاط، على أن يحل الظفرة تاسع الترتيب برصيد تسع نقاط ضيفاً على بني ياس متذيل الترتيب برصيد ثماني نقاط.

ويغيب عن الجولة الوصل صاحب المركز السادس (16 نقطة) في ظل خضوعه للراحة الإجبارية وفق نظام البطولة، بجانب فريقي العين الثالث (18 نقطة)، والجزيرة السابع (12 نقطة)، اللذين سيلتقيان في مباراة مؤجلة لحساب الجولة في 16 من الشهر الجاري.

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