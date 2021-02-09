حارس خورفكان يعود إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف حارس مرمى خورفكان، محمد يوسف، عن عودته للتدريبات اليومية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في المباراة التي فاز بها فريقه على الجزيرة بثلاثية نظيفة ضمن دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه سيكون جاهزاً للمباريات المقبلة.

وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بتحسن كبير، وقد تم تجاوز آثار الإصابة، وقد عدت للتدريبات بشكل تدريجي، وأتطلع إلى أن أكون جاهزاً فنياً في أقرب فرصة لدعم المردود الفني للفريق في المباريات المقبلة لدوري الخليج العربي».

وأضاف: «الإصابة كانت في القدم من الدرجة الأولى، وتم علاجها بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «الإصابة كانت متوسطة، إلا أن شركة كرة القدم كانت حريصة على عدم تفاقم الإصابة في حال الاستمرار في اللعب، استناداً لآراء الجهازين الفني والطبي، ويسرني ذلك».

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