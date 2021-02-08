«القوس والسهم» يعتمد خطة تأهيل حكام قاريين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد اتحاد القوس والسهم أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها توفير خدمات إدارية وفنية بمستوى عالٍ وتعزيز بيئة اللعبة والابتكار واستشراف المستقبل، من أجل المساهمة في نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية على أكبر نطاق في الدولة.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة الدكتور سعيد الكعبي. وقال بيان صحافي: «تم في الاجتماع بحث الموازنات التقديرية للموسم الرياضي 2020-2021، وتم اعتماد خطة لجنة الحكام من أجل تأهيل حكام إماراتيين قاريين كمرحلة أولى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news