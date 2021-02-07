دياز: لاعبو النصر معنوياتهم مرتفعة قبل لقاء اتحاد كلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد مدرب النصر الجديد، الأرجنتيني رامون دياز، أن هناك روح معنوية مرتفعة في تدريبات العميد الأيام الماضية معللاً ذلك لأكثر من سبب، أولها هو تحقيق الفوز في المباراة الماضية، إضافة إلى أن كل اللاعبين يسعون إلى الظهور بشكل جيد منذ توليه أول تدريب للفريق وهو ما يساعد العميد في المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء.



ويلتقي النصر مع اتحاد كلباء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي يوم الثلاثاء المقبل في استاد آل مكتوم، وهي المباراة التي يسعى من خلالها النصر إلى تحقيق فوزاً مريحاً قبل مباراة العودة للحفاظ على لقب البطولة.



وقال دياز خلال مؤتمر صحافي: "أعلم أن فريق النصر هو حامل لقب البطولة، ونسعى إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز ليساعد الفريق في مباراة العودة، كل مدرب له سياسة معينة وطريقة لعب مختلفة وحاولت خلال الأيام الماضية تعديل بعض الأمور، وساعدني الروح الإيجابية المتواجدة لدى اللاعبين، ورغبتهم في تقديم كل ما لديهم، سنسعى إلى الفوز ونملك لاعبين مميزين بإمكانهم الوصول إلى تحقيق اللقب".

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