محمد الكربي يتوّج في «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز الفارس، محمد الكربي، على الجواد «شانتال» لقب كأس جائزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، راعية أول أشواط بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وتوّج الفائزين اللواء هلال زيد الشحي، من الوحدات المساندة، ومدير عام نادي الشارقة مدير البطولة، سلطان اليحيائي.

وحقق الكربي زمناً مميزاً بلغ 32:83 ثانية، بينما حلّ ثانياً الإيراني فرهانغ صادقي، وثالثاً عبدالله حميد المهيري.

واختتمت منافسات اليوم الأول للبطولة بالشوط التأهيلي للجائزة الكبرى برعاية لونجين، وأحرز الفارس البريطاني، شاد فيلوس، المركزين الأول والثاني، بالجواد «اندهوفن جي إتش» أولاً، ومع «كوميز تي إن» ثانياً.

وفي المنافسات المحلية، التي تزامنت مع البطولة، شارك 39 فارساً وفارسة من فئة المبتدئين في شوط من جولة واحدة على حواجز 70 ـ 80 سم، على ميدان الصالة المغطاة، ونجح 23 منهم في إكمال الجولة نظيفة من دون خطأ.

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