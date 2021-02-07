محمد عبدالله يقود طاقماً إماراتياً لإدارة قمة البايرن والأهلي في مونديال الأندية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني، التي تقام، غداً، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيقوده المونديالي محمد عبدالله حسن.

وذكر «فيفا»، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن محمد عبدالله سيتولى قيادة مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ، ويعاونه محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في المقابل تتولى البرازيلية إيدنا ألفيش مهمة الحكم الرابع، وسيكون البحريني خميس المري حكماً للفيديو، ويعاونه الكندي درو فيشر. وتعد هذه المباراة الأولى لطاقم التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية، بينما يواصل الطاقم نفسه، بقيادة محمد عبدالله حسن، مشاركاته على المستوى الدولي بعدما شارك بكأس العالم 2018 في روسيا.

ويُعد هذا الطاقم الدولي أول طاقم تحكيم إماراتي كامل يتم اختياره لإدارة مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، بعد مشاركته ببطولة كأس العالم في روسيا 2018.

ويلتقي الأهلي المصري مع بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تغلب «الأحمر» على الدحيل بهدف دون رد في الدور الثاني من البطولة، أما «البافاري» فيخوض البطولة بدءاً من نصف النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا.

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