طاقم تحكيم إماراتي يقود قمة البايرن والأهلي في مونديال الأندية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تقام الاثنين المقبل بقطر، والذي سيقوده المونديالي الإماراتي محمد عبدالله حسن.

وذكر "فيفا" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد عبدالله سيتولى قيادة مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ، ويعاونه كل من الحكمين الإماراتيين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في المقابل تتولى البرازيلية إيدنا ألفيش مهمة الحكم الرابع، وسيكون البحريني خميس المري حكماً للفيديو، ويعاونه الكندي درو فيشر.

وتعد هذه المباراة الأولى لطاقم التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية، بينما يواصل الطاقم نفسه بقيادة محمد عبدالله حسن مشاركاته على المستوى الدولي بعدما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويلتقي الأهلي مع البايرن، بعدما تغلب "الأحمر" على الدحيل بهدف دون رد في الدور الثاني من البطولة، أما "البافاري" فيخوض البطولة بدءً من نصف النهائي بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news