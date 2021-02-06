شباب الأهلي يبهر العين بـ «تيكي تاكا» مهدي علي

المصدر: معاذ كمبال - العين

واصل فريق شباب الأهلي انتصاراته المتتالية بقيادة مدربه الجديد مهدي علي بعد فوزه على العين 4-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة تفنن خلالها أبناء المدرب الوطني مهدي علي في تنفيذ أسلوب «تيكي تاكا» بعد أن بسطوا سيطرتهم الكاملة على كل تفاصيلها.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 25 نقطة متقدماً للمركز الخامس، بينما تراجع «الزعيم» للمركز السادس برصيد 24 نقطة.

وظهرت حالة التخبط على مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل في التبديل الذي أجراه مبكراً (23)، حينما سحب المدافع سالم عبدالله ودفع البرازيلي إيريك الذي جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني من جهته، فيما لم تشفع محاولاته في تدارك الموقف حتى مع التبديلين الهجوميين بدخول الثنائي أندريا رادوفانوفيتش وفهد حديد.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف ترجم من خلاله أفضليته خلال الـ45 دقيقة الأولى، من خلال التمريرات القصيرة في منطقة أصحاب الأرض، مدفوعين في ذلك بالانتشار السليم في وسط الملعب والتحرك من دون كرة، إضافة للاستفادة من تراجع لاعبي «الزعيم» لمناطقهم الخلفية.

وفيما بدا أن الطريقة الدفاعية التي خاض بها أصحاب الأرض اللقاء ساعدت في تحصين مرمى الحارس محمد بوسندة، إلا أن الأخطاء الدفاعية تسببت في احتساب حكم اللقاء سلطان محمد ركة جزاء بعد خطأ مشترك في التغطية بين بوسندة ومهند العنزي نتج عنه مخالفة مع مهاجم شباب الأهلي البرازيلي إيغور، نفذها مواطنه كارلوس إدواردو بنجاح في الدقيقة التاسعة.

وواصل الضيوف تفوقهم في الحصة الثانية مستفيدين من حالة الارتباك لدى لاعبي العين وسجلوا ثلاثة أهداف أخرى بواسطة الأرجنتيني كارتابيا «53» والبرازيليين كارلوس إدواردو «74» وإيغور جيسوس «82»، فيما أحرز المدافع مهند العنزي هدف العين «3+90».

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