نادي الحبتور يشهد اليوم انطلاق بطولة «الماسترز» للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق الساعة العاشرة صباح اليوم منافسات بطولة الماسترز 2021 للبولو على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الـ13 من شهر فبراير الجاري بهانديكاب 8 جول، وبمشاركة ثمانية فرق هي «الإمارات»، و«ايه ام» و«باتستوني» و«انكورا» و«لابرتا» و«علم» و«بن دري» و«التاميرا».

وقال رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، رجل الأعمال محمد الحبتور، إن «بطولة الأساتذة تأتي في إطار منح الفرصة للاعبين، خصوصاً الصاعدين من المواطنين لصقل موهبتهم وشحذ قواهم وتمكين اللاعبين الآخرين من الاستعداد لكأس ايفزا الذهبية 2021، والتي ستنطلق في الـ14 من شهر فبراير الجاري، وبمشاركة ثمانية فرق».

وتشهد البطولة اليوم أربع مباريات نصفها في الفترة الصباحية والنصف الآخر بعد الظهر، حيث يقص شريط افتتاح البطولة في العاشرة صباحاً فريق التامير، ويضم كلاً من اجوستي وادريانو وتوماس بالاسيوس وجوليرمو، ومنافسه فريق باتستوني، ويمثله كل من اليساندرو ورجا ابوالجبين ومالاكاليزا وتوماس اريارتي.

وبعدها في الحادية عشرة والنصف صباحاً تلعب مباراة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وراشد العبار، ولوكاس مونتيفيرد وبنيامين بانيللو، وفريق بن دري ويمثله خالد بن دري، ومحمد بن دري، وراشد بن دري وجورجيو.

وفي الثانية والنصف ظهراً يلعب فريق انكورا، ويمثله خالد العمران وحيدر بنجاش واندريه مورتيلا وريكاردو، أمام فريق «ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وسانتوس اريارتي وباتيستا وبابلواوركيزا، وعند الساعة الرابعة عصراً يلعب فريق علم ويضم لويس وطارق الحبتور وايفان بوريس وادبانر ايفان، وفريق لابرتا ويمثله برونو بنسوسان وحبتور الحبتور وخوستو كوينتو وآرايا.

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