«مهيب» بطلاً لـ «2000 غينيس» في «كرنفال كأس دبي العالمي»

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر المهر «مهيب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب نيكولاس بشالارد، بلقب بطولة «2000 غينيس الإماراتي» التي أقيمت في الشوط الثالث والرئيس في السباق الثالث لموسم «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي جرى أول من أمس، على مضمار ميدان، ورعت أشواطه الستة «موانئ دبي العالمي» بإجمالي جوائز بلغت 549 ألف دولار، نافس على ألقابها 55 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وشهد السباق، في ثانية بطولاته الرئيسة، فوز الجواد «سيكريت إمبشن» لمالكه «إكسيد أند إكسل وإينر سيكريت وسنجسبيل» بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بلقب بطولة «فايربريك ستيكس» التي جرت في الشوط الرابع.

وأهدى المهر «مهيب» فارسه ريان كوراتولو لقبه الأول تاريخياً في «2000 غينيس» ثانية البطولات الكلاسيكية للموسم، التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 125 ألف دولار.

وفي بقية نتائج الأشواط، استهل أول الانتصارات بفوز الجواد «كانفاسيد» المملوك لسمو الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، بلقب الشوط الافتتاحي «مينا راشد»، وحسم لقب «ميدان كلاسيك» الجواد «توبير بيل» المملوك لعلي وعبدالله الشعفار بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، بينما انتزع جواد «غودولفين» «مان أوف بروميس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، لقب بطولة «دبي للسرعة» التي أقيمت في الشوط السادس.

هيمنة مطلقة لـ «غودولفين» وبن سرور في «كأس ميدان»

هيمنت خيول «غودولفين» التي يشرف على تدريبها سعيد بن سرور، على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة «كأس ميدان» التي جرت في الشوط الثاني وخصصت لخيول فئة التكافؤ لمسافة 2810 أمتار عشبية، وذلك بنجاح الجواد «دبي فيوتشر» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، متفوقاً بفارق الطول عن زميله في الإسطبل «فولكانك سكاي» الذي قاده الفارس باتريك كوسجراف، بينما حل ثالثاً الجواد (جلوبال هيت) بقيادة الفارس هاري بنتلي.

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