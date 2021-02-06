النصر يواجه شباب الأهلي.. والبطائح مع الشارقة في نصف نهائي «السلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق في الخامسة عصر اليوم، مواجهتا ذهاب نصف النهائي في دوري السلة، حين يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، على أن تتبع في الثامنة مساء، بديربي «الإمارة الباسمة» حين يستضيف حامل اللقب الشارقة جاره البطائح.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي والنصر متقاربة في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المربع الذهبي، خصوصاً أن الفريقين سبق أن تبادلا الفوز في الدور التمهيدي للبطولة، حين فاز «فرسان دبي» ذهاباً نوفمبر الماضي بنتيجة «96-91»، قبل أن ينجح «العميد» في رد اعتباره منتصف ديسمبر الماضي والفوز في لقاء الإياب بنتيجة «91-84».

وعلى الطرف الآخر، يسعى الشارقة إلى مواصلة فرض أفضلية الفوز في المواجهات التي جمعته مع البطائح، بعد أن شهد لقاء الفريقين في ذهاب التمهيدي، فوز «الملك» بنتيجة «88-78» في لقاء أقيم في 14 نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يجدد الشارقة في شهر ديسمبر الماضي انتصاره إياباً بواقع «97-72».

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