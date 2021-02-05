ترتيب هدافي الدوري الإماراتي بعد "هاتريك" مبخوت في ختام الجولة 15

المصدر: سيد مصطفى – أبو ظبي

قفز مهاجم الجزيرة الدولي علي مبخوت إلى صدارة هدافي الدوري الإماراتي لكرة القدم بالمشاركة مع لاعبا الشارقة البرازيليين إيغور كورونادو وويليتون سواريز، ومهاجم بني ياس البرازيلي جواو بيدرو، ولكل منهم 11 هدفاً، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الظفرة مع ختام الجولة 15.

وكان مبخوت قد تألق في مباراة الظفرة وقاد فريقه لفوز عريض بنتيجة 5-1، إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وهي المرة العاشرة لمهاجم الجزيرة التي يسجل فيها "هاتريك" في الدوري.

ولم يتمكن لاعب الشارقة إيغور كورونادو من التسجيل في شباك الوحدة للتغريد في قمة ترتيب الهدافين ليبقى رصيد أهدافه كما هو، فيما غاب زميله ويلتون سواريز عن المواجهة بداعي الإصابة، وفي المقابل، استغل مهاجم بني ياس جواو بيدرو الأمر، وفرض نفسه شريكاً لهم على لائحة ترتيب الهدافين بعدما سجل هدف الفوز في شباك الفجيرة، بعد أن كان فريقه مهزوما في الشوط الأول بهدف دون رد.

ورفع مهاجم شباب الأهلي البرازيلي إيغور جيسوس رصيده من الأهداف إلى 11 هدف.

وصعد مهاجم الوصل، فابيو ليما إلى المركز الخامس في قائمة الهدفين، بعدما سجل هدفين في شباك حتا، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف.

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