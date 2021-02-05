ديوب يبدأ مشواره في الدوري الإماراتي بأسوأ سيناريو.. تعرف إلى حصيلة بطاقات الجولة 15

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بدأ اللاعب السنغالي ماخيتي ديوب مشواره مع الظفرة بالحصول على بطاقة حمراء خلال المباراة التي جمعت فريقه مع الجزيرة، الجمعة، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وحصل ديوب على بطاقتين صفراويتين خلال الشوط الأول، ليضطر فريقه إلى إكمال المباراة بـ10 لاعبين الأمر الذي سهل مهمة الجزيرة في تحقيق الفوز العريض بنتيجة 5-1.

وبلغت حصيلة البطاقات الصفراء في هذه الجولة من المسابقة 28 بطاقة، ثلاثة منها حمراء، وكانت مباراة الظفرة والجزيرة هي الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة، إذ اضطر حكم الساحة أحمد عيسى درويش لإخراجها في ثماني مناسبات كان من بينها البطاقة الحمراء في مرتين، من نصيب ديوب، والحارس خالد السناني للاعتراض.

وشهدت مباراة النصر وخورفكان بطاقتين صفراوتين، ومثلهما في مباراة بني ياس والفجيرة، وأربع بطاقات في مواجهة الوحدة والشارقة، وثلاث بطاقات في مواجهة عجمان واتحاد كلباء، وبطاقتين في مباراة العين وشباب الأهلي.

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