غرائب وعجائب وصلاوية تحرم حتا من الفوز الأول في الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباراة الوصل وحتا غرائب وعجائب حرمت الأخير من الفوز الأول في دوري الخليج العربي، خلال لقاء الفريقين، الجمعة، في الجولة الـ 15، والذي انتهى وصلاوياً 2-1.

ورغم تقدم حتا بالهدف الأول في الشوط الأول عن طريق الأرجنتيني راميرز، وغياب الخطورة تماما من جانب الوصل، ولكن الشوط الثاني شهد أحداثاً مثيرة، إذ لم يهنأ "الإعصار" بإحرازه أول هدف له في الموسم خارج أرضه، ووقوف القائم معه مرتين بالتصدي إلى فرصتين خطرتين من فابيو ليما وسالم العزيزي، قبل أن تحدث غرائب وعجائب في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحصول الوصل على ركلة جزاء في الدقيقة 85 وطرد الحكم لاعب حتا حميد عباس، بينما أحرز فابيو ليما ركلة الجزاء بنجاح.

وارتفعت درجة الإثارة في الوقت بدل الضائع بحصول "الإمبراطور" على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الأخيرة، أضاف من خلالها ليما الهدف الثاني، ومنح "الفهود" فوزاً مثيراً.

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