«ضربتا رأس» تعيدان بني ياس إلى سكة الانتصارات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حوّل فريق بني ياس، أمس، تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف في مواجهة ضيفه الفجيرة، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي على استاد الشامخة. وظهر «السماوي» بشخصية قوية في الشوط الثاني، قادته للحصول على النقاط الثلاث بهدفين من ضربتي رأس، مكّنتاه من العودة إلى سكة الانتصارات، والاحتفاظ بالمركز الثالث، بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمدت نقاط «الذئاب» عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين منذ الدقيقة 13، بعد أن استقبلت شباكهم هدفاً بواسطة البرازيلي كوتينيو، ترجم خلالها اللاعب جملة تكتيكية رائعة، قادها زملاؤه من وسط الملعب، ليستفيد أيضاً من ثغرات في خط الدفاع، الذي ارتكب عدداً من الأخطاء كادت أن تتسبب في فقدان الفريق للنقاط.

وتغير أداء بني ياس مطلع الشوط الثاني بدخول المهاجم أحمد أبوناموس، إذ ساعد في تنشيط الهجوم، ما نتج عنه هدف التعادل بعد ثلاث دقائق، وتحديداً في الدقيقة 49 بواسطة حسن المحرمي من ضربة رأسية.

ومع مرور الوقت واصل بني ياس الضغط والسيطرة على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل هدف الفوز بواسطة البرازيلي بيدرو في الدقيقة 78 من ضربة رأسية أخرى أيضاً، ليضمن الفريق ثلاث نقاط غالية.

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