فيكتور: صدارة هدّافي «الهواة» مسؤولية كبيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد لاعب العروبة، النيجيري فيكتور نوانيري، المعار من حتا، أن تصدّره لترتيب الهدافين في دوري الدرجة الأولى، مسؤولية تقع على عاتقه للدفاع عن حظوظ فريقه في المنافسة على إحدى بطاقتَي الصعود لدوري الخليج العربي، متمنياً أن يكون على قدر تلك المسؤولية، لكي يسهم بدوره في أن يصل العروبة لما يتطلع إليه، مؤكداً أنه يشعر بالسعادة لهذه المسؤولية.

ويتصدر فيكتور ترتيب هدافي دوري الأولى برصيد تسعة أهداف، يليه لاعب الإمارات، البرازيلي دييغو فارياس (8)، ثم لاعب دبا الحصن، العماني محمد المربوعي (7)، ولاعب البطائح جاسم النقبي (6).

وقال فيكتور لـ«الإمارات اليوم»: «اعتقد دائما أن الهدف الذي أسجله في أي مباراة يجب أن يخدم تطلعات الفريق، ويعزز من حظوظه في المنافسة على القمة».

وأضاف: «أحتفل بشدة عند تسجيل الأهداف لأن معظمها جاءت في مباريات مهمة، وأوقات صعبة، خصوصا أن فريقي كان في ترتيب متأخر، لكننا اليوم على بعد نقطتين فقط من المتصدر، وهذا أمر يسعدني، ويشجعني على تسجيل المزيد من الأهداف».

وتابع: «لا أبحث عن رقم للأهداف التي أريد أن أسجلها بقدر تطلعي، لأن تفرح أسرة نادي العروبة والجمهور، وتواجد الفريق في المنافسة أهم من صدارتي لأفضل الهدافين، ولولا زملائي في الفريق وإدارة النادي ودعمهم لم أكن لأسجل الأهداف».

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