الشارقة يخضع لاختبار العين في دوري «أقوياء اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

يدخل فريق الشارقة في اختبار صعب للحفاظ على صدارته لبطولة دوري كرة اليد، حين يستضيف ملاحقه العين عند الساعة الخامسة عصراً، في لقاء يجمع الفريقين في افتتاح الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب، والتي تشهد أيضاً وفي التوقيت ذاته، لقاء مليحة وضيفه بني ياس، وحلول النصر ضيفاً على الجزيرة، واستضافة شباب الأهلي لفريق الوحدة.

ويطمح الشارقة في لقاء القمة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وحصد انتصاره السابع على التوالي، الكفيل بمنحه النقطة 21، والحفاظ على المركز الأول، إلا أن مهمة «الملك» تصطدم بطموحات مشروعة لملاحقه العين، في تحقيق انتصار يضمن له اعتلاء الصدارة، والارتقاء إلى النقطة 20. بدوره، يسعى وصيف دوري الموسم الماضي، فريق شباب الأهلي، في لقاء الوحدة، إلى خطف نقاط الفوز الكفيلة بمنحه التخلي عن مركزه الخامس الحالي، والارتقاء إلى النقطة 18، فيما يطلب «العنابي» مباراته بشعار العودة من صالة الممزر بدبي بانتصار يضمن له الارتقاء إلى النقطة 13. وفي رابعة المواجهات، يبحث مليحة عن تعزيز مركزه الثالث في الترتيب العام وبلوغ النقطة 19، فيما يسعى «السماوي» إلى تسجيل انتصاره الأول في البطولة.

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