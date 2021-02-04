إيغور يتفوق رقمياً على مطر في قمة الشارقة والوحدة.. وخريبين يسجل ثالث أهدافه

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تفوق قائد الشارقة، ولاعب خط وسطه البرازيلي، ايغور كورونادو، بالأرقام على نظيره في الوحدة، إسماعيل مطر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في افتتاح المرحلة 15 من دوري الخليج العربي، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي، 1/1.

وبرز اللاعب البرازيلي على مستوى بناء الهجمات، اذ تفوق على إسماعيل مطر، في عدد لمسات الكرة بـ67 مرة منها 43 في الشوط الأول الذي تسيده الشارقة لعباً ونتيجة، وبنسبة 71%، فيما لمس إسماعيل مطر، الكرة في 34 مرة كان منها 21 مرة فقط في الشوط الأول، وبنسبة تمريرات بلغت 62%.

وتفوق ايغور، في اجمالي التسديدات بمحاولتين، من بينها تسديدة من خارج الصندوق، وصنع فرصتان لزملائه للتسجيل، وتحصل على خطأين من لاعبي الوحدة.

في المقابل، حاول إسماعيل مطر التسديد في مرة واحدة فقط، وتفوق في صناعة فرص التسجيل على ايغور، في ثلاثة محاولات ناجحة، وتحصل على ثلاثة أخطاء.

وبهذا التعادل يكون الشارقة قد فقط نقطتين في صراعه على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويمنح الفرصة للجزيرة وبني ياس والنصر للعودة إلى صراع المنافسة.

وكان الشارقة البادىء بالتسجيل عن طريق البرازيلي، لوان بيريرا، المُسجل في خانة المقيم، (30)، ثم أدرك السوري، عمر خريبين، التعادل للوحدة(48). وهذا ثالث هدف لخريبين في ثاني مباراة له.

وجاءت المواجهة حماسية ومثيرة من الطرفين، اذ كان الفريق الضيف، هو الأفضل في الشوط الأول الذي سيطر عليه لعبا ونتيجة. في المقابل ظهر الوحدة بصورة مغايرة في الشوط الثاني، وأدرك التعادل في وقت مبكر، وضاعت من لاعبيه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغير النتيجة وسط تراجع غير مبرر من الشارقة.

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