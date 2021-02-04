رسمياً.. الأرجنتيني دياز مدربا للنصر لسنة ونصف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها اليوم مع المدرب الأرجنتيني رامون دايز، لقيادة الفريق الأول لمدة عام ونصف، وحتى نهاية موسم 2022، حيث يحل خلفاً للمدرب الكرواتي كرونسلاف الذي يعاني من عارض صحي. وجاء تقديم المدرب من خلال مؤتمر صحافي عقده النادي، بحضور رئيس شركة كرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق بدءا من الغد. وتم تعيين المدرب المواطن علي حسن مساعداً لدياز في مهمته الجديدة.

وقال المدرب الجديد إن "النصر فريق بتاريخ كبير"، وتابع" مع النصر سنهاجم بدون تحفظ دفاعي، وسأعتمد على الأساليب الحديثة". وأضاف: كل مدرب له طريقة عمل خاصة به، ويهمني كثيرا اللعب الهجومي، كون التحفظ الدفاعي وكثرة الاستحواذ دون فائدة لا ينفع، وسأعمل مع اللاعبين لتطبيق ذلك.

وتابع: «أملك جهازا فنيا كاملا، ونعمل معاً منذ أكثر من 10 سنوات، حققنا فيها العديد من الإنجازات، نستخدم كل الأساليب الحديثة في كرة القدم، ووفر لنا النصر كل الأجهزة الخاصة بالقياسات لتطوير أداء اللاعبين، وقد تحدثت مع تيغالي، بالتأكيد سيساعد الفريق الفترة القادمة من أجل الوصول إلى ما نريد، ولدى العميد العديد من المواهب الشابة القادرة على تحقيق ما نطمح إليه جميعا».

ويحمل المدرب الأرجنتيني سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب مع الأسطورة مارادونا في منتخب بلاده، وقاد الهلال السعودي للفوز بالعديد من البطولات، إضافة إلى قيادته منتخب أوروغواي، والعديد من الأندية الأخرى والمنتخبات. وأكد من جانبه رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب: «كانت هناك العديد من الأسماء المطروحة لخلافة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي أتمنى له الشفاء، وتم اختيار دياز بعناية كونه مدرب بطولات، وسبق له الفوز بالبطولات وبالتالي يعلم كيفية الوصول إليها».

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