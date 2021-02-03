بيدرو: العين لا يعيش أفضل اوقاته قبل لقاء شباب الأهلي

المصدر: العين- الإمارات اليوم

أعرب مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل أن يقدم لاعبو فريقه المستوى الذي يساعدهم في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث على الرغم من أن "الزعيم" لا يعيش أفضل أوقاته في الفترة الحالية قبل لقاء يوم الجمعة الذي يجمعهم بفريق شباب الأهلي ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي: "المؤكد عندما يدخل اللاعبون المباراة، فهم يعلمون أنهم يلعبون ضد فريق قوي مثل شباب الأهلي هم يفضلون هذا النوع من المباريات القوية، وسيكون مردودهم رائعاً ويضاعفوا من جهدهم 101% للفوز بالنقاط الثلاث. نعلم مدى صعوبة ذلك لأننا لا نعيش أفضل أوقاتنا ولكن لدي الثقة بمهارة اللاعبين".

وأضاف المدرب البرتغالي بالقول: "نرغب وبشدة للانتقال من المركز الرابع لنكون ضمن أول ثلاثة فرق في ترتيب جدول الدوري وهو هدفنا في الوقت الحالي. ويجب أن نكون واقعيين وواضحين. وبداية يجب أن نكون ضمن أول ثلاثة مراكز على جدول الترتيب، فنحن لا نريد أن نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس، وإنما نتطلع إلى تحسين موقعنا في المركز الأول أو الثاني، وسنحاول أن نصل إلى قمة جدول الترتيب ولكن إذا لم نُفلح بذلك، على الأقل أن نكون في المركز الثاني أو الثالث".

وزاد: "لدينا بعض الغيابات وهي إحدى المشاكل التي تواجهنا حالياً، لذلك حرصنا على جعل لاعبي التشكيلة الرئيسية للفريق يتدربون معاً طوال الأسبوع للمحافظة على مستوى التناسق بينهم، وكما تعلمون أنًّ اللاعبين قضوا سنوات معاً في الفريق ويعملون بجد لتحقيق النجاح المنشود"

ومضى قائلاً: "يعمل الجميع هنا على رفع مستوى الأداء سعياً للوصول إلى مستوى جيد. استعداداً لهذه المباراة القوية، لأننا عندما نلعب مثل هذه المباريات ضد فرق مثل شباب الأهلي وخصوصاً على أرضنا تكون حظوظ الفريقين متساوية وبنسبة 50% لكل فريق. ولكننا سنقاتل حتى النهاية وجعل ميزان المباراة يميل إلى صالحنا ولو بنسبة 51% للحصول على نقاط المباراة الثلاث في النهاية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news