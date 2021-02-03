شيوتاني: مادمت في نادٍ كبير مثل العين سأسعى للعودة إلى منتخب اليابان

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، إنه طالما أنه يلعب في صفوف نادٍ كبير على غرار العين، فإنه سيعمل جاهداً من أجل لفت أنظار مدرب المنتخب الياباني هاجيمي موريياسو، ليكون ضمن التشكيلة في الاستحقاقات المقبلة، وأنه يأمل أن يتحقق حلمه بأن يختبر المشاعر وضغوط المشاركة في مونديال كأس العالم المقرر العام المقبل.

وأكد شيوتاني في مقابلة مع صحيفة «فوتبول زون» اليابانية أنه، على الرغم من أنه ظل بعيداً عن اهتمام الجهاز الفني لمنتخب «الساموراي» لمدة عامين، منذ آخر مشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات، إلا أنه طالما يلعب كرة قدم، وبغض النظر عن عمره، فإنه يسعى جاهداً لتحقيق حلم العودة إلى صفوف منتخب بلاده.

وقال اللاعب الذي دخل عامه الرابع مع العين، وهو حالياً في عمر 32 سنة، إن اللعب في أندية كبيرة يزيد من فرصة اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده، وأضاف: «أرغب في أن أكون جزاً من اللاعبين الذين سيحظون بفرصة الانضمام للمنتخب، وأسعى لتحسين مستواي بشكل متواصل».

على صعيد آخر، أصبح مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، محاصراً بضغط الغيابات العديدة في تشكيلته لمواجهة فريق شباب الأهلي، المقررة مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، في وقت سيكون فيه الفريق مطالباً بالفوز، ولا شيء غيره، لمسح آثار النتائج التي تحققت أخيراً، ومن بينها السقوط في فخ التعادل 2-2 أمام خورفكان.

وأصبح المدرب بيدرو مطالباً باختيار توليفة من اللاعبين قادرة على مجاراة الضيوف، في وقت سيفقد فيه الفريق خدمات الحارس الأساسي خالد عيسى، والمدافع محمد أحمد، ولاعب الوسط محمد عبدالرحمن، بداعي الإصابة، فيما لم تتأكد إمكانية مشاركة اللاعب الياباني ناكاجيما، الذي لايزال يخضع لبرنامج خاص، نظراً لعدم جاهزيته البدنية.

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