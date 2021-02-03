الشامسي: إيغور وليما الأعلى في القيمة السوقية بدورينا بـ 10 ملايين يورو

المصدر: منصور السندي - دبي

قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، إن نجوم دوري الخليج العربي الأكثر تأثيراً هم: مهاجم الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو، ونجم الوصل فابيو ليما، وكذلك قناص فريق العين، التوغولي لابا كودجو. وأشار إلى أن القيمة الفنية للاعبين، توازيها أيضاً القيمة السوقية المرتفعة لهم، مؤكداً أن إيغور وليما هما الأعلى في القيمة السوقية بدورينا بما يناهز الـ10 ملايين يورو، بينما لابا في حدود أربعة ملايين يورو.

ويعتبر إيغور العنصر الأبرز في الشارقة متصدر الدوري حتى الآن بـ35 نقطة، وسجل حتى الآن 11 هدفاً متساوياً مع زميله البرازيلي ويلتون سواريز في صدارة الهدافين، بينما أحرز ليما سبعة أهداف، ولابا خمسة أهداف، علماً بأن الأخير كان غاب عن صفوف العين بداعي الإصابة، وشارك في 10 مباريات فقط، مقابل 13 لإيغور، و11 مباراة لليما.

وأضاف وليد الشامسي، في حديث لـ«الإمارات اليوم»: إيغور وليما يمتازان عن لابا بأنهما يسجلان ويصنعان الأهداف، إلى جانب مرونتهما بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز، حسب حاجة فريقيها في المباريات المختلفة، في حين أن ميزة لابا هي أنه لاعب هداف فقط، ولا يجيد غير ذلك.

وأوضح الشامسي: رغم أن أندية أبوظبي مجتمعة، وهي: العين والوحدة والجزيرة وبني ياس والظفرة، تضم لاعبين مميزين، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، إلا أن لابا كودجو الأفضل بينهم، وقد ظهر تأثير ذلك في المباريات التي غاب عنها مع العين.

وأشار الشامسي إلى أن ليما بجانب كونه لاعباً مواطناً، فإنه في الوقت ذاته صغير السن، ويحقق الإضافة المرجوة لأي فريق يلعب في صفوفه. وأكمل: قبل نحو خمس سنوات فقط كانت القيمة السوقية لليما بين 300 و400 ألف يورو، لكنها حالياً حققت قفزة كبيرة، نظراً للمردود الفني الذي ظل يقدمه اللاعب مع فريقه. وتابع: من حق الوصل أن يطلب فيه مبلغاً مالياً كبيراً، في حال فكر في بيعه.

وقال أيضاً: على صعيد إيغور فالمعطيات والأرقام تتحدث عن نفسها، وتؤكد القيمة العالية لهذا اللاعب، الذي أعتبره النجم الأول في الدوري، فنياً وتسويقياً وتأثيراً، وهو دون شك لاعب يصنع الفارق، وفي حال غيابه سيتأثر فريقه.

معطيات للنجوم الـ 3:

-إيغور يصنع ويسجل،

ويتصدر هدافي الدوري مع زميله

سواريز بـ11 هدفاً في 13 مباراة.

-ليما سجل 7 أهداف في 11

مباراة، ويعتبر المحرك الرئيس

لهجوم «الفهود».

-لابا كودجو أبرز مهاجم

في العين، وسجل 5 أهداف

في 10 مباريات.

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