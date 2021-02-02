لجنة الإنضباط تعاقب أندية لمخالفتها بروتوكول المباريات

المصدر: المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اليوم اجتماعها الإثنين عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي وبإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي الرمس لعدم تأمين الحد الأدنى من رجال الأمن ، وعاقبت ناديي مصفوت والرمس بالإنذار لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الدرجة الأولى ، ودوري الشباب .

وفرضت اللجنة غرامة مالية بملبغ 10000 درهم على كل من أندية النصر والعين والحمرية وخورفكان ، وذلك لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى.

وفرضت اللجنة أيضا غرامتين ماليتين على نادي عجمان بواقع 10000 درهم لكل مخالفة وذلك لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في واقعتين ، شهدت الواقعة الأولى دخول أحد الأشخاص من غير المخولين لغرفة تبديل الملابس قبل وبعد نهاية المباراة ، فيما شهدت الواقعة الثانية نزول الجهاز الفني والإداري إلى أرض الملعب والتصافح والتلامس بالأيدي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وقررت اللجنة ايقاف لاعب نادي العين بندر الأحبابي مباراتين وتغريمه 4000 درهم لمخالفته البند رقم 19 من اللائحة الاسترشادية للمخالفات والعقوبات للمسابقات.

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