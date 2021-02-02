البلوشي بطلاً للقوس والسهم لفئة ذوي الإعاقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق البطل العالمي يحيى البلوشى المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كأس الإمارات للقوس والسهم لفئة ذوي الإعاقة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم واستضافها نادي الحمرية.

من جانبه ثمن المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أحمد المظلوم، الإنجاز الذي حققه البطل البلوشي لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي، مؤكداً في بيان صحافي أن اللاعب استطاع التغلب على لاعبين لهم باع كبير في اللعبة من خلال إصراره على تحقيق المركز الأول الذي وضح من خلال التركيز التام في التدريبات، حيث تم عمل برنامج تدريبي خاص للاعب لتنمية مهاراته الفنية والذهنية استعداداً لهذه المشاركة.

وعبر يحيى البلوشي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في أول مشاركة له في هذه الرياضة.

يذكر أن يحيى البلوشي من لاعبي فريق ألعاب القوى وحقق العديد من البطولات المحلية والدولية في منافسات العدو والوثب الطويل والعالي.

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