الشارقة يكسب «الفاصلة» ويكمل المربع الذهبي في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

انتزع فريق السلة في نادي الشارقة، بفوزه على ضيفه بني ياس 90-61، البطاقة الرابعة والأخيرة، المكملة للدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وذلك في المباراة الثالثة والفاصلة، التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الدور ربع النهائي في البطولة، خصوصاً أن الفريقين سبق لهما أن تبادلا الفوز في مواجهتَي ذهاب وإياب ثُمن النهائي، جاءت للملك في التاسع، من الشهر الماضي، بواقع «89-57»، قبل أن ينجح «السماوي» في رد اعتباره بالفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب، الذي أقيم في 26 من الشهر ذاته.

وانضم حامل اللقب الشارقة، إلى فرق شباب الأهلي والنصر والبطائح، في الدور نصف النهائي، الذي ينطلق في السادس من الشهر الجاري، ويواجه الشارقة البطائح، فيما يلتقي شباب الأهلي مع النصر.

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