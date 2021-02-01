ثنائية لخيول حمدان بن محمد في سباق «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

حققت الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني، سالم بن غدير، وقيادة الفارس، مايكل بارزالونا، ثنائية الفوز، بانتصارين في شوطين من أصل الأشواط الستة التي تضمنها سباق مضمار ميدان العالمي، أول من أمس، ورعت أشواطه «غولف نيوز» بجوائز بلغت 527 ألفاً و500 درهم، نافس على ألقابها 77 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وجاء أول انتصارات الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفوز المهرة «جميرا بيتش» بلقب الشوط الأول «تبلويت» المخصص للخيول المبتدئة، بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم، بعدما قادها الفارس مايكل بارزالونا، إلى قطع خط نهاية الشوط الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، بفارق 1.25 طول عن المرشحة الأبرز للقب المهرة «المروم» بشعار إسطبلات الرشيد، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقادها الفارس، تاغ أوشيه، إلى المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لـ«تايغر كوين»، المملوكة ويشرف على تدريبها إسماعيل محمد، وتولى قيادتها ماكسيم غويون.

وأكمل الجواد «بوك ريفيو» الثنائية، بعد أن حطم الزمن القياسي لمسافة 2200 متر التي أقيم عليها الشوط الثالث «ريتش باي غولف نيوز»، عقب هيمنة لابن الفحل «دوباوي» على مجريات الشوط الذي خصص لخيول فئة التكافؤ، بجوائز بلغت 85 ألف درهم، والانفراد بالصدارة منذ بوابة الانطلاقة وحتى خط النهاية، محققاً زمناً بلغ دقيقتين و17 ثانية و25 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق كبير بلغ سبعة أطوال، عن أقرب منافسيه الجواد «ون فيشن» بشعار حمد علي الحمرور، بإشراف المدرب علي الرايحي، وقاده الفارس، كونور بيسلي، إلى مركز الثاني، فيما حلّ ثالثاً الجواد «مقدام» المملوك لمصعب مأمون المكي، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس.

وفي بقية النتائج، حقق المهر «إميريتس كرنسي» بشعار حميد راشد الرايحي، وإشراف المدرب علي الرايحي، انتصاره الأول في عالم السباقات، بعدما قاده الفارس كونور بيسلي للفوز في الشوط الثاني «فرايدي»، الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر عشبي، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن يذهب لقب الشوط الرابع «غلف نيوز»، البالغة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، وخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1600 متر عشبي للجواد «ميستري لاند» للمالك بندر العتيبي، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، وخطف الجواد «تويلفث أوف نيفرلاند» بشعار «إسطبل داكي» وإشراف المدرب ساتيش سيمار، الأضواء بعدما قاده الفارس ناثان كروس لتعويض انطلاقته البطيئة وانتزاع فوزٍ صعب في المراحل الأخيرة للشوط الخامس «غولف نيوز دوت كوم»، الذي خصص لخيول التكافؤ لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 92 ألفاً و500 درهم.

وضاعف المدرب ساتيش سيمار غلته في السباق، بعد فوز الجواد الذي يشرف على تدريبه «مشاهير»، بشعار نقابة «إنش وبي»، وقيادة الفارس هاري بنتلي، بلقب بطولة السرعة «إيه جي إن سي3»، التي جرت في الشوط السادس وخصصت لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1000 متر عشبي، بجوائز بلغت 92 ألفاً و500 درهم.

• بلغت جوائز السباق 527 ألفاً و500 درهم، ونافس على الألقاب 77 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

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