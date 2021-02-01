العنبري: الشارقة لعب 10 دقائق أخيرة صعبة أمام الفجيرة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن مباراة فريقه أمام الفجيرة، أول من أمس، كانت صعبة، خصوصاً خلال الدقائق الـ10 الأخيرة، على الرغم من الفوز 3-2 ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى الفجيرة قدم مستوى قوياً، بينما افتقد الشارقة الرغبة في الشوط الأول، رغم تقدمه 3-صفر، إلا أن عودة الفجيرة صعّبت من مهمة «الملك».

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «الشارقة فقد الكثير من الكرات خلال الدقائق الأخيرة للمباراة، لاسيما أن اللاعبين الذين خاضوا المباراة لعبوا مع بعضهم في تشكيلة واحدة للمرة الأولى، في ظل بعض الغيابات، ولكن اللاعبين الموجودين لم يقصروا».

وتمنى العنبري أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، لأن كل المباريات خلالها ستكون صعبة، وقال: «فريق الجزيرة (المطارد المباشر) يقدم عملاً كبيراً يحسب لإدارة النادي، كما أن عودة شباب الأهلي للمنافسة ليست غريبة، فيما كانت انتدابات نادي الوحدة الأخيرة مميزة».

ويبتعد الشارقة (35 نقطة) بفارق خمس نقاط عن الجزيرة في صدارة دوري الخليج العربي.

وعن الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق ويلتون سواريز، وغادر بعدها الملعب في الشوط الأول، قال: «ويلتون يشكو الإصابة منذ فترة، خصوصاً بعد مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء الأخيرة، وأتمنى أن تكون إصابته بسيطة، ويقدر أن يكمل المشوار مع الفريق».

من جهته، أكد مدرب الفجيرة، الصربي غوران، أن الفجيرة سيطر على مجريات المباراة، خصوصاً في الشوط الأول، معتبراً فريقه قدم أداءً جيداً، وتمكن من امتلاك الكرة والتمرير، وخلق مساحات وفرص، مشيداً بأداء لاعبيه.

وقال غوران: «من الصعب جداً أن يلعب أي فريق أمام الشارقة وهو متأخر بثلاثة أهداف نظيفة، لكن لاعبي الفجيرة قاتلوا حتى نهاية المباراة، وتمكنوا من تسجيل هدفين، وكانت الفرصة سانحة لهم للتعديل، ورغم أنني سعيد بأداء الفريق، لكنني لست راضياً عن نتيجة المباراة».

وشدد غوران على أن الفجيرة لم يكن يستحق الخسارة بعد الأداء الجيد الذي قدمه، والدليل على ذلك هو التنظيم الجيد الذي كان عليه الفريق.

مدرب الشارقة:

• «الجزيرة يقدم عملاً كبيراً يحسب لإدارة النادي، وعودة شباب الأهلي ليست غريبة».

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