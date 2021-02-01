مايغا يعيد الابتسامة إلى عجمان بعد 1080 دقيقة من الوجه العابس

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعاد مهاجم عجمان، المالي ماديبو مايغا (33 عاماً)، الابتسامة التي ظلت غائبة عن وجه الفريق لمدة 1080 دقيقة، خلال 12 مباراة خاضها الفريق في دوري الخليج العربي، من دون أن يحقق أي انتصار في بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان عجمان يحتل المركز قبل الأخير قبل قدوم مايغا إلى «البرتقالي» خلال فترة الانتقالات الشتوية من ثلاثة تعادلات وتسع خسائر، ولكن الأوضاع تحولت إلى النقيض بعد التعاقد مع مايغا بديلاً للغاني وليم أوسو، بفضل تألقه اللافت، إذ سجل في أول ظهور له بقميص البرتقالي أمام الفجيرة، ليقود فريقه للانتصار الأول 2-1.

كما لم يُخيب المهاجم الجديد الآمال التي كانت معقودة عليه في مباراة الظفرة الأخيرة في الدوري، إذ تمكن من تسجيل هدف الفوز في شباك الحارس زايد أحمد، ليودع البرتقالي للمرة الأولى المركز قبل الأخير، بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن الفجيرة.

وكان مايغا قد تألق مع عجمان في موسم 2017-2018، مسجلاً 10 أهداف، لكنه رحل بعد ذلك، إذ تلقى عرضاً من الدوري التايلاندي بمبلغ يفوق ما كان يحصل عليه في عجمان، ولكنه عاد مع انتصاف الموسم إلى فريقه السابق، ويتألق بالقميص «البرتقالي».

من جهته، كشف مدير فريق الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، أن المالي مايغا كان مرشحاً للعب للبرتقالي في بداية الانتقالات الصيفية، لكن ظروف تمديد إعارة الغامبي، أبوبكر تراولي من نادي الشباب السعودي، حالت دون إتمام التعاقد مع اللاعب.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «مايغا شارك بالفعل في تدريبات عجمان في بداية فترة الإعداد، وكان خياراً مطروحاً أمام الجهاز الفني والإدارة، ولكن بعد وصول موافقة نادي الشباب على تمديد إعارة تراولي، تم الاعتذار للاعب عن التعاقد معه».

وأوضح: «حينما قررت إدارة النادي والمدرب أيمن الرمادي، إجراء تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب، كان مايغا في مقدمة تلك الخيارات، لأن المدرب كان على قناعة بأن اللاعب له تجربة من قبل مع النادي، ومعه شخصياً، ويحفظ بشكل جيد طريقة وأسلوب لعبه، وهو ما سهّل تألقه أمام الفجيرة والظفرة، وكنا نتوقع ظهور اللاعب بمستوى جيد، في ظل الإمكانات العالية والخبرات التي يتمتع بها».

وحول السر في تألق عجمان رغم الصعوبات التي عانى منها الفريق على مستوى 12 مباراة، أشار محمد حسين: «السر يرجع إلى إدارة النادي، التي لم تتخذ أي قرارات انفعالية، وأقصد بها قرارات تخص الجهاز الفني على وجه التحديد، لأن المدرب أيمن الرمادي يملك رصيداً كبيراً من النجاحات مع النادي على مدار خمسة مواسم متتالية، وكانت القرارات منصبة في إصلاح الخلل الموجود داخل الفريق، والمتعلق بمستوى بعض الأجانب، ودعم بعض المراكز التي كانت تعاني نقصاً في بعض اللاعبين المواطنين».

وأكمل: «أيضاً يجب عدم إغفال بعض الصعوبات الأخرى التي واجهت عجمان خلال الدور الأول، والمتمثلة في عدد الإصابات الكبير الذي ضرب الفريق، والتي وصلت في بعض الأوقات إلى 11 لاعباً، فضلاً عن ضعف المردود الذي قدمه الأجانب».

وعن أسباب عدم توفيق عجمان للمرة الأولى في عدم التعاقد مع أجانب على مستوى عال، كما جرت العادة في كل موسم، قال محمد حسين: «اللاعبون الأجانب الذين رحلوا عن عجمان يملكون سيرة ذاتية قوية، حتى الغاني وليم أوسو كان هداف الفريق الموسم الماضي، ولكن المسألة تخضع للتوفيق، وهؤلاء المحترفون لم يكونوا موفقين معنا، وهي أمور تحدث في كرة القدم عموماً، لكنهم في الأخير لاعبون جيدون».

عجمان ينتظر رد شباب الأهلي والعين على سعود وهلال

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي عجمان تنتظر الرد على الخطابين اللذان أرسلتهما إلى كل من نادي شباب الأهلي والعين، بشأن استعارة اللاعبين سعود عبدالرازق ومحمد هلال قبل غلق باب الانتقالات الشتوية اليوم، لدعم صفوف الفريق بلاعب خط وسط مواطن.

أرقام من مسيرة مايغا الكروية

■ عدد المباريات: 280

■ بداية مسيرته الاحترافية: 2007

■ الدوريات التي لعب فيها: فرنسا، وإنجلترا، واسكتلندا، والسعودية، والإمارات، وتايلاند.

■ المباريات التي شارك فيها أساسياً: 198

■ المباريات التي دخلها بديلاً: 82

■ عدد الأهداف: 82

■ البطاقات الصفراء: 82

■ البطاقات الحمراء: لا يوجد

■ المباريات الدولية: 11

■ أهدافه الدولية: 3

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