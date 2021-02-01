لاعب الذيد «البرشلوني» يتعرض للإصابة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعرّض لاعب الذيد ومحترف برشلونة الأسبق، الإسباني جيفرين سواريز ايساك، لإصابة في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد أمام العروبة، التي انتهت لمصلحة الأخير الجمعة الماضية 1-2، في الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى.

من جهته، قال مدرب فريق الذيد، محمد العجماني، لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب إيساك لم يشتكِ ألماً أو يطلب التغيير، لكنه كان واضحاً أنه يعاني الإصابة، وتم تغييره للحفاظ عليه ليستعيد عافيته استعداداً للمواجهات المقبلة». واستغرب العجماني تعرض اللاعب جيفرين ايساك للاحتكاك الزائد، بحيث لم تشفع له مكانته الفنية كلاعب سابق لبرشلونة، وغيرها من الأندية العالمية، في عدم تعريضه للإصابة، مؤكداً ضرورة احترام تاريخه، فضلاً عن كونه إضافة فنية وترويجية لدوري الدرجة الأولى، على حد تعبيره.

وتابع: «الإصابة ليست شديدة، وسيكون جاهزاً في المباراة المقبلة، ونشعر بالسعادة لمستواه الفني الذي ظهر به، بحيث كان مؤثراً في وسط الملعب».

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