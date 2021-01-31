النصر يضم الجزائري مهدي عبيد.. وخامداموف يغادر بعد مباراتين فقط

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع الدولي الجزائري مهدي عبيد (28 عاماً) قادماً من نادي نانت الفرنسي، بعقد يمتد لموسم ونصف، على أن يتم تسجيله بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف.

ويأتي ذلك قبل غلق باب الانتقالات المقرر أن ينتهي غداً، وبعد أن ظهر اللاعب الأوزبكي بمستوى أقل من المتوسط، ولم يخدم الفريق خلال المباراتين اللتين خاضهما مع العميد أمام شباب الأهلي والجزيرة.

وكان النصر تلقى خسارة قاسية أمام الجزيرة بثلاثية نظيفة، ليفقد الفريق فرصته بنسبة كبيرة جداً في المنافسة على لقب الدوري، حيث ابتعد عن الجزيرة الوصيف بفارق ثماني نقاط كاملة، ولم يقدم الأوزبكي المستوى الفني المرضي خلال مباراة الجزيرة، على الرغم من أنه لعب مباراتين فقط بديلاً للهولندي كواس، الذي انتقل بدوره إلى الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر» خبر التعاقد بعد ساعة واحدة من الخسارة في مباراة الجزيرة.

ويملك اللاعب الجزائري سيرة ذاتية قوية، حيث مثل المنتخبات الوطنية لفرنسا في المراحل السنية قبل أن ينتقل ليمثل المنتخب الجزائري تحت 23 عاماً والمنتخب الأول، وستكون هذه أول تجربة له في الملاعب الخليجية، حيث لم يخرج عن الملاعب الأوروبية في فرنسا واليونان وإنجلترا واسكتلندا من قبل.

• مهدي عبيد سيلعب للنصر موسماً ونصف الموسم، ومستوى خامداموف عجل برحيله رغم التعاقد معه قبل مدة قصيرة فقط.

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