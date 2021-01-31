فلاديمير: الوحدة ليس في مستوى حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب حتا، الصربي فلاديمير، إن «الوحدة ليس في مستوى حتا كي نتحدث عنه كثيراً، بسبب الفوارق الكثيرة»، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن «حتا يبحث عن الفوز في مباريات أخرى بالمستقبل، وليس أمام فريق مثل الوحدة».

وحقق العنابي فوزاً كبيراً برباعية لهدف، ليستمر حتا في المركز الأخير بنقطتين ومن دون أي فوز بعد 14 جولة. وأضاف المدرب في المؤتمر الصحافي: «كنا نعاني قبل المباراة، وارتكبنا أخطاء لم يكن يجب أن تحدث أمام فريق بحجم الوحدة، نتمنى عودة اللاعبين المصابين إلى الفريق، وسنبحث تعديل الأوضاع وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة».

في المقابل، قال مدرب الوحدة، الصربي رازوفيتش، إن «مباراة حتا لم تكن سهلة كما يعتقد البعض». وتابع: «حصل صاحب الأرض على العديد من الفرص، لكنه لم ينجح في استغلالها، وقدم لاعبو حتا مباراة جيدة». وقال أيضاً: «نجحنا في إحراز هدفين مبكرين ساعدا الفريق كثيراً في المباراة، قمنا بالاستعداد الجيد لحتا، ونجحنا في العودة بالنقاط الثلاث، وهو الهدف الرئيس للفريق في كل مباراة يخوضها، وسنبدأ من الغد في الاستعداد للمباراة المقبلة».

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