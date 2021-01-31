إسماعيل الحمادي يقود خورفكان لتعادل ثمين مع العين

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

اكتفى العين بنقطة واحدة بعد تعادله، أمس، مع خورفكان بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد العين (24) نقطة مقابل (15) لخورفكان.

وشهدت المباراة تألق لاعب خورفكان عمر جمعة ربيع، بعد سيل من الهجمات والمحاولات التي قام بها على مرمى العبن.

وكانت أولى هجمات الفريقين لمصلحة خورفكان عندما انفرد عمر جمعة ربيع وسدد كرة قوية أبعدها حارس العين محمد بوسندة في الدقيقة السابعة، وتعرض بندر الأحبابي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، الا أن الحكم أحمد عيسى وتقنية الفار لم يحتسبا أي مخالفة.

وافتتح خورفكان تسجيل الأهداف عن طريق الدولي إسماعيل الحمادي، الذي انفرد بالمرمى مسدداً الكرة في الزاوية البعيدة (25).

وكاد خورفكان أن يسجل هدفاً ثانياً عبر المنفرد البرازيلي لوبيز لولا تعثره أمام المرمى (35)، ورد عليه بندر الأحبابيي بتسديدة من ضربة حرة مباشرة (38) ذهبت بجوار القائم.

وأدرك العين التعادل عن طريق الياباني شيوتاني بعد تسديدة صاروخية من خارج الجزاء (40)، وفي الشوط الثاني سيطر العين على مجريات المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق التوغولي لابا (60)، ورد عليه خورفكان بهدف التعادل عن طريق رافائيل غوماريس (67).

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