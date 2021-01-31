3 أندية إماراتية بين أفضل 400 ناد في العالم

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة تضم أفضل 400 ناد في العالم لعام 2020. وتضم القائمة ثلاثة أندية إماراتية هي: الشارقة في المركز 221 برصيد 65.6 نقطة، وكذلك شباب الأهلي 258 برصيد 61 نقطة، والعين 275 بـ58.5 نقطة. يذكر أن الأندية الثلاثة حققت تقدماً مقارنة بـ2019، إذ كان الشارقة في المركز 629، والعين 669 وشباب الأهلي 488. ويعتلي القائمة العالمية فريق بايرن ميونيخ برصيد 260 نقطة، عقب نجاحه العام الماضي في حصد رباعية تاريخية، بحصد لقبي الدوري والكأس في بلاده، متبوعاً بلقب دوري أبطال أوروبا، وآخرها سبتمبر الماضي بالفوز بكأس السوبر الأوروبية.

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