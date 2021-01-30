عجمان يرقص في رحلة البقاء على أنغام «مايغا»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قلب عجمان الطاولة على الظفرة ونجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة في صراعه نحو البقاء بدوري الخليج العربي، بعدما تمكن من الفوز 2-1 أمس ضمن الجولة 14.

وكان عجمان متخلفاً في الشوط الأول بهدف سجله البرازيلي بيدرو كوندي (8)، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من العودة القوية في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق حسين عبدالرحمن (51) والمالي ماديبو مايغا (68) وهو الهدف الثاني على التوالي للاعب القادم إلى «البرتقالي» خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورفع عجمان رصيده إلى تسع نقاط محققاً الانتصار الثاني له على التوالي مقابل 16 نقطة للظفرة.

وجاءت البداية على عكس ما كان يتمنى عجمان رغم اندفاعه الهجومي المبكر، إذ تسبب لاعب خط الوسط المقيم عصام فايز في استقبال شباكه فريقه لهدف التقدم للضيوف، حينما مرر كرة بالخطأ إلى بيدرو كوندي الذي لم يرفض الهدية ومنح فريقه التقدم.

وفي الشوط الثاني أدرك البديل حسين عبدالرحمن التعادل لعجمان من ضربة رأس إثر عرضية محمد إسماعيل سكنت على يمين الحارس.

ولم تستمر صحوة الظفرة كثيراً لتعود الأفضلية مجدداً لأصحاب الأرض ليتمكن ماديبو مايغا من إضافة هدف التقدم من تمريرة لويس أنطونيو التي ضربت دفاع الظفرة، ليسدد منها المهاجم المالي في الزاويا اليمنى للحارس زايد أحمد.

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