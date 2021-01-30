«العقدة» تعزز رغبة شباب الأهلي في فك الشراكة مع كلباء

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة عروضه ونتائجه في الفترة الماضية، عندما يلتقي كلباء الساعة 5:30 على استاد راشد في دبي، بالجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، إذ يراهن «فرسان دبي» على التفوق التاريخي في مواجهات الفريقين، وعدم فوز «النمور» في أي مباراة جمعتهما منذ تطبيق الاحتراف في 2008-2009.

وتاريخياً حقق اتحاد كلباء فوزاً واحداً على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في 18 فبراير 2003، بينما يأمل «فرسان دبي» أن يواصل انتصاراته، ويفك الشراكة مع «النمور»، إذ يتساوى الفريقان في المركز السادس بـ19 نقطة لكل منها.

ويعيش شباب الأهلي أفضل فتراته تحت قيادة المدرب مهدي علي، بعدما فاز في ختام الدور الأول على النصر بهدف، ثم توج بطلاً لكأس السوبر على حساب الشارقة، بينما تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب خورفكان بخماسية نظيفة في الإياب.

في المقابل، يأمل كلباء أن يحقق التعادل على أقل تقدير، ليعزز من نتائجه الرائعة التي حققها في الدور الأول من الدوري، رغم أنه خسر الجولة الماضية أمام الشارقة.

ويقدم «النمور» مباريات قوية هذا الموسم، ويعتبر مهاجمه مالابا الأخطر، بالنظر إلى قدراته العالية على التهديف، وهو ما أظهره في مباريات أمام فرق كبيرة هذا الموسم.

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