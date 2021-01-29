كواس من النصر إلى الجزيرة حتى نهاية الموسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكمل الجزيرة إجراءات التعاقد مع اللاعب الهولندي، براندلي كواس، قادماً من النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الجزيرة على موقعه الرسمي أنه ضم كواس، ليصبح اللاعب الأجنبي الرابع في الفريق، بوجود الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، والنيجيري إيمو إيزيكل.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن كواس لن يشارك مع الجزيرة أمام النصر، اليوم، في دوري الخليج العربي، خصوصاً أن «العميد» اشترط ضمن عقد الإعارة عدم مشاركة اللاعب أمام فريقه السابق.

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