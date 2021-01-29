الحوسني بطلة أول سباق «كارتينغ للسيدات» لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تمكنت مريم الحوسني من الفوز بالمركز الأول في أول سباق للكارتينغ للسيدات تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أقيم أول من أمس في أبوظبي، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وفق القواعد الدولية. جاءت بالمركز الثاني فاطمة المحرمي، ثم في المركز الثالث أحلام الحمادي. وفي ختام السباق قامت فاطمة العامري، ممثلة الأكاديمية بتتويج الفائزات، مؤكدة أن مشاركة السيدات في هذه الفعاليات يسهم بشكل كبير في نشر السعادة والتفاؤل ورفع روح المنافسة، وهو ما تتطلع الأكاديمية إلى توحيده بين أعضاء المجتمع.

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