ماراثون «الإمارات السبع» يجمع 1.5 مليون درهم للأعمال الخيرية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كرّم مجلس دبي الرياضي، العداء الألماني ويندلين لوكسين، الذي يشارك في العديد من الفعاليات والبطولات، من بينها ماراثون الإمارات السبع على مدار سبع سنوات، حيث حقق رقماً قياسياً عالمياً دخل به موسوعة «غينيس» لمسافة 22 ألف كيلومتر، من بينها جري سبعة ماراثونات في سبع إمارات بالدولة، خلال ثلاثة أيام و17 ساعة و17 دقيقة، تم خلالها جمع تبرعات بلغت مليوناً و500 ألف درهم، ذهبت إلى الأطفال ممن يعانون مشكلات أو بتر في الأطراف.

وأهدى أمين عام المجلس، سعيد حارب، درع المجلس التذكارية إلى العداء الألماني، بحضور ناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام، والدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وسليمان بوهارون مدير الاستراتيجية والاستدامة بالمؤسسة.

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