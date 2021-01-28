العنبري: خسرنا السوبر وكأس الخليج العربي وكسبنا بدلاء جاهزين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه ورغم أن "فريقه خرج من مسابقة كأس الخليج العربي وكذلك خسر لقب بطولة كأس سوبر الخليج العربي الا أنه كسب لاعبين بدلاء جاهزين للاستحقاقات المقبلة، خصوصا على صعيد بطولة دوري الخليج العربي التي يتصدرها الفريق حاليا".

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي اليوم قبل لقاء الفجيرة بعد غد، إن "أهم مكسب رغم الخروج من المسابقتين، هم اللاعبون البدلاء الجاهزون، خاصة في ظل صعوبة استقطاب لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية.

وقال إن ما حصل لن يؤثر في لاعبي الفريق، كون لديهم خبرة في التعامل مع هذه الظروف. وتابع: الفريق سيفقد خلال مباراة الفجيرة جهود ماركوس مليوني لحصوله على الإنذار الثالث"، لافتا إلى أن كايو لوكاس الذي غاب عن الفترة خلال الفترة الماضية لعب 60 دقيقة خلال مباراة الوصل وقدم مردودا جيدا لكنه بحاجة إلى مزيد من الوقت وأن عودته ستكون تدريجية.

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