أقوى العدّائين يشاركون في «نصف ماراثون رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 مشاركة أقوى العدائين المحترفين في السباق، الذي يقام في جزيرة المرجان يوم 19 فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «مع استمرار التحضيرات لمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من أسرع العدائين في العالم، يعود الكيني جيفري كامورور، حامل الرقم القياسي العالمي السابق، لسباقات نصف الماراثون، إلى رأس الخيمة للمشاركة، بعد ابتعاد عن الحلبات لمدة سنة كاملة بسبب الإصابة، كما يضم سباق النخبة للرجال ثلاثة مشاركين ممن سجلوا أرقاماً مميزة، كما تأكدت مشاركة الإثيوبي، شورا كيتاتا، في السباق، الذي سجّل أفضل زمن شخصي له بواقع 59.47 دقيقة ويحمل لقب ماراثون لندن 2020، ويشارك العداء الكيني المولد، روبن كيبروب كيبيجو، في سباق هذا العام ليكون أول سباق نصف ماراثون له، وغيره من أفضل العدائين».

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