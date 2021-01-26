نهائي "دولية خورفكان للصالات" بين البطائح والنفط العراقي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تأهل فريق البطائح، برفقة نفط الوسط العراقي إلى المباراة النهائية لبطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات، التي ستقام الساعة الخامسة مساء الغد، في القاعة الرياضية بنادي خورفكان.

وجاء تأهل البطائح، حامل اللقب، بعد الفوز على الشباببطل الدوري البحريني بخماسية نظيفة، بينما تأهل نفط الوسط بعد تخطي عقبة منتخب الإمارات (6-3).

ويسعى البطائح لإبقاء اللقب إماراتيا، معتمدا على مستواه المميز، بعد الفوز بالعلامة الكاملة حتى الآن، بقيادة المدرب المواطن عدنان الهولي. يذكر أن الفريقان التقيا في الدور التمهيدي، وفاز البطائح (3-1).

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